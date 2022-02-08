"Трансформуємо Україну": Зеленський заявив про запуск Дія City в Україні

Дія City - спеціальний податковий і правовий режим для ІТ-галузі.

В Україні з'явиться проєкт Дія City - "цифрова столиця електронної держави".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час "Дія.Саміт" 8 лютого.

"Дія City - це один із кращих податкових і правових режимів на планеті. На планеті, де говорять мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній та стартапів. Завдяки Дія City частка ІТ, ВВП нашої держави зросте з 4% до 10%, а доходи галузі - до 16,5 млрд доларів. Це дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом Європи", - заявив президент.

Зеленський наголосив: важливо, аби талановиті українці залишалися вдома, а ще залучати до країни таланти з усього світу. "Ми хочемо, аби резидентами Дія City ставали не тільки українські, а й іноземні ІТ-компанії", - сказав він.

За словами президента, "сьогодні до Дія City доєднаються і перші, і другі - відомі провідні наші та іноземні компанії".

Як повідомлялося, 8 лютого команда Мінцифри презентувала нові послуги в застосунку "Дія" і на порталі. Змінити місце реєстрації тепер можна без черг, а онлайн за декілька кліків. Серед нових послуг, зокрема будуть: опитування, дозвіл на будівництво, грошова допомога ВПО, довідка про несудимість, копія техпаспорта.

Читайте також: