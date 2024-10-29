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В Украине вводят учет авто, ввезенных как помощь ВСУ

В Украине вводят учет авто, ввезенных как помощь ВСУ

Пикапы для ВСУ / Фото: Facebook/Вернись живым

В частности, учет таких авто предусматривает подачу заявления в Сервисные центры МВД вместе с актом приемки-передачи машины.

Кабинет министров Украины вводит государственный учет автомобилей, которые были ввезены в качестве гуманитарной помощи военным.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По информации нардепа, учет авто, ввезенных в помощь военным, предусматривает подачу заявления в Сервисные центры МВД вместе с актом приема-передачи машины (являющейся гуманитарной помощью), декларации о товаре, определяемом гуманитарной помощью, документы военнослужащего.

Также предусмотрены:

  • получение временного технического талона;
  • перерегистрация таких авто в акте приема-передачи военнослужащих;
  • передача военным формированием авто, которые были признаны гуманитарной помощью, после окончания военного положения.

Напомним, в прошлом году ГБР разоблачило супругов, которые продавали военным автомобили, бесплатно полученные за границей.

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