В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на 17 апреля

В Украину идет похолодание: синоптик дала прогноз погоды на 17 апреля

Завтра в Украине будет прохладно.

В Украину идет похолодание, которое только в канун Пасхи сменится теплой погодой.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха на 17 апреля

По ее прогнозу, завтра в Украине местами ожидаются ночные и утренние заморозки – преимущественно в западных, северных областях, кое-где в центральной части.

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На юге, востоке, в Днепропетровской, Полтавской областях ночью предполагается 3-8 градусов тепла.

В течение дня 17 апреля холодно будет в большинстве областей Украины, максимально всего 5-11 градусов тепла.

Более теплая погода ожидается 17 апреля в восточных областях, в Запорожье и в Крыму, днем 12-16 градусов тепла.

Осадки на 17 апреля

Иногда мокрый снег будет завтра в большинстве областей Украины. В Луганской области, Донецкой области, Запорожье и в Крыму будет преобладать сухая погода.

Порывы ветра на 17 апреля

Ветер ожидается преимущественно северо-восточный, в западных областях порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.

Погода в Киеве на 17 апреля

В Киеве 17 апреля будет еще холоднее 16 апреля: ночью 1-3 градуса тепла, в окрестностях возможны заморозки, днем 5-8 градусов тепла. Местами в столице дождь, возможно, с мокрым снегом.

"Предпасхальная неделя придет в Украину с холодным воздухом, предполагается 5-12 градусов, однако в восточных областях и в Днепропетровской области температура воздуха будет высокой, до 12-18 градусов тепла", — отметила синоптик.

Погода же в Украине станет улучшаться только 22-23 апреля.

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