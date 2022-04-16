До України йде похолодання: синоптикиня дала прогноз погоди на 17 квітня

До України йде похолодання: синоптикиня дала прогноз погоди на 17 квітня

Завтра в Україні буде прохолодно.

До України йде похолодання, яке лише на передодні Великодня зміниться теплою погодою.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

Температура повітря на 17 квітня

Так, за її прогнозом, завтра в Україні місцями очікуються нічні та ранкові заморозки - переважно в західних, північних областях, подекуди в центральній частині.

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На Півдні, Сході, у Дніпропетровській, Полтавській областях вночі передбачається 3-8 градусів тепла.

Впродовж дня 17-го квітня холодно буде в більшості областей України, максимально лише 5-11 градусів тепла.

Тепліша погода очікується 17 квітня у східних областях, на Запоріжжі та в Криму, вдень 12-16 градусів тепла.

Опади на 17 квітня

Подекуди мокрий сніг буде завтра у більшості областей України. На Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму переважатиме суха погода.

Пориви вітру на 17 квітня

Вітер очікується переважно північно-східний, у західних областях пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Погода в Києві на 17 квітня

У Києві 17 квітня буде ще холодніше, ніж 16 квітня: вночі 1-3 градуси тепла, на околицях можливі заморозки, вдень 5-8 градусів тепла. Місцями в столиці дощ, можливо з мокрим снігом.

"Передвеликодній тиждень прийде в Україну з холодним повітрям, передбачається 5-12 градусів, проте в східних областях та на Дніпропетровщині температура повітря буде високою, до 12-18 градусів тепла", - зазначила синоптикиня.

Погода ж в Україні почне поліпшуватися лише 22-23 квітня.

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