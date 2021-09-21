В Украину идут заморозки: где и когда ждать низкие температуры

В Украину идут заморозки: где и когда ждать низкие температуры

Речь идет о І уровни опасности.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — заморозки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Ночью 22 сентября во западных областях, кроме юга, востока и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов. Ожидается заморозки и в четверг, 23 сентября в Украине. Речь идет о І уровни опасности или "желтом".

Ночью 23 сентября во Киевской области на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов.

Как сообщалось, метеорологическая осень в Украину пришла с дождями, похолоданием и сильными порывами ветра. Без теплой одежды и зонтов в ближайшие дни из дома лучше не выходить — предупреждают синоптики. На украинцев ждет неделя резкого похолодания, на днях в высокогорье Карпатах даже возможен снег.

Погода в Украине: наступила метеорологическая осень - нас ждет неделя резкого похолодания

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