До України йдуть заморозки: де і коли чекати на низькі температури

Йдеться про І рівень небезпечності.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - заморозки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Вночі 22 вересня у західних областях, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів. Очікують заморозки і у четвер, 23 вересня в Україні. Йдеться про І рівень небезпечності або "жовтий".
Вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.
Як повідомлялося, метеорологічна осінь до України прийшла з дощами, похолоданням і сильними поривами вітру. Без теплого одягу та парасоль найближчими днями з дому краще не виходити - попереджають синоптики. На українців чекає тиждень різкого похолодання, цими днями у високогір’ї Карпатах навіть можливий сніг.