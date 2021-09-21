До України йдуть заморозки: де і коли чекати на низькі температури

До України йдуть заморозки: де і коли чекати на низькі температури

Йдеться про І рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища - заморозки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Вночі 22 вересня у західних областях, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів. Очікують заморозки і у четвер, 23 вересня в Україні. Йдеться про І рівень небезпечності або "жовтий".

Вночі 23 вересня у Київській області на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів.

Як повідомлялося, метеорологічна осінь до України прийшла з дощами, похолоданням і сильними поривами вітру. Без теплого одягу та парасоль найближчими днями з дому краще не виходити - попереджають синоптики. На українців чекає тиждень різкого похолодання, цими днями у високогір’ї Карпатах навіть можливий сніг.

Погода в Україні: настала метеорологічна осінь - на нас чекає тиждень різкого похолодання

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