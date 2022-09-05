В Украину идут заморозки: когда и где ждать

Приморозит почти везде, кроме Закарпатья и южной части страны.

В Украину идут заморозки.

Об этом предупреждает ГСЧС.

" Внимание! Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в предупреждении.

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Отмечается, что в Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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