В Украину идут заморозки: когда и где ждать

Приморозит почти везде, кроме Закарпатья и южной части страны.
В Украину идут заморозки.
Об этом предупреждает ГСЧС.
" Внимание! Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в предупреждении.
Отмечается, что в Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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