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В Украину идут заморозки: когда и где ждать

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В Украину идут заморозки: когда и где ждать

Фото: pixabay.com

Приморозит почти везде, кроме Закарпатья и южной части страны.

В Украину идут заморозки.

Об этом предупреждает ГСЧС.

" Внимание! Ночью 6-8 сентября в Украине, кроме Закарпатья и южной части, на поверхности почвы заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных и восточных областях и в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый)", — говорится в предупреждении.

Отмечается, что в Киевской области ночью 6-8 сентября на поверхности почвы также ожидаются заморозки 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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