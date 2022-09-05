До України йдуть заморозки: коли і де чекати

Приморозить майже всюди, крім Закарпаття та південної частини країни.
До України йдуть заморозки.
Про це попереджає ДСНС.
"Увага! Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у попередженні.
Зазначається, що у Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-5°(I рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
Читайте також:
- Що можна посадити у вересні на городі
- Свята у вересні 2022 в Україні: скільки буде вихідних та святкових днів
- Церковний календар на вересень 2022 року