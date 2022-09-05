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До України йдуть заморозки: коли і де чекати

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До України йдуть заморозки: коли і де чекати

Фото: pixabay.com

Приморозить майже всюди, крім Закарпаття та південної частини країни.

До України йдуть заморозки. 

Про це попереджає ДСНС.

"Увага! Вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у попередженні.

Зазначається, що у Київській області вночі 6-8 вересня на поверхні ґрунту також очікуються заморозки 0-5°(I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
55к
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