Теплее всего будет 10 и 11 февраля / УНИАН

В Украину направляется потепление: где будет +10

В Украину направляется потепление: где будет +10

Погода будет хоть и теплее, но ветреной.

В Украине на этой неделе прогнозируют солнечную погоду с оттепелью. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, но будет ветрено.

Об этом 7 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Теплее всего будет в Западной Украине: там температура достигнет отметки 10 градусов тепла.

При этом по всей территории Украины возможны кратковременные дожди и мокрый снег. На этой неделе синоптики советуют еще не отказываться от зимней одежды.

"Самые высокие температуры ожидаем в конце недели, это четверг-пятница. Ожидаем погоду такую более солнечную, больше солнечных прояснений и меньше облачности", – рассказала синоптик Александра Хала.

Погода в Украине: ожидается потепление – в некоторых регионах отметки достигнут +10 градусов

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