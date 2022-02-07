Найтепліше буде 10 та 11 лютого / УНІАН

До України прямує потепління: де буде +10

До України прямує потепління: де буде +10

Погода буде хоч і теплішою, проте вітряною.

В Україні цього тижня прогнозують сонячну погоду з відлигою. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, проте буде вітряно.

Про це 7 лютого йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Найтепліше буде в Західній Україні: там температура сягне позначки 10 градусів тепла.

При цьому на всій території України можливі короткочасні дощі та мокрий сніг. Тож цього тижня синоптики радять ще не відмовлятися від зимового одягу.

"Найвищі температури очікуємо наприкінці тижня, це четвер-п’ятниця. Очікуємо на погоду таку більш сонячну, більше сонячних прояснень і менше хмарності", – розповіла синоптикиня Олександра Хала.

Погода в Україні: очікується потепління – у деяких регіонах позначки сягнуть +10 градусів

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