США планують суттєво збільшити військову допомогу Україні - Блінкен

Минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 млн доларів.
Адміністрація Білого дому працює щодо надання Україні додаткової війської допомоги на тлі зростання російської агресії.
Про це 7 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
За його словами, США напрацьовує варіанти допомоги спільно з Конгресом. Також Блінкен наголосив, що минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 мільйонів доларів. "Білий дім спільно з Конгресом проводять роботу над відчутним збільшенням допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу", – сказав він.
Блінкен також наголосив на тому, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва.
Варто зазначити, що до України вже прибув 8 із 45 літаків з військовим озброєнням від США. Так,
- 22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.
- У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".
- 28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.
- 31 січня до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів, а 1 лютого - шосте повітряне судно.
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