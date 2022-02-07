США планують суттєво збільшити військову допомогу Україні - Блінкен

Минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 млн доларів.

Адміністрація Білого дому працює щодо надання Україні додаткової війської допомоги на тлі зростання російської агресії.

Про це 7 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

За його словами, США напрацьовує варіанти допомоги спільно з Конгресом. Також Блінкен наголосив, що минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 мільйонів доларів. "Білий дім спільно з Конгресом проводять роботу над відчутним збільшенням допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу", – сказав він.

Блінкен також наголосив на тому, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва.

Варто зазначити, що до України вже прибув 8 із 45 літаків з військовим озброєнням від США. Так,

22 січня до України прибула перша партія американської летальної зброї , зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

, зокрема близько 90,7 тисячі кг летальної зброї й боєприпасів, а 23-го січня – - це понад 80 тонн зброї для української армії. У третій партії військової допомоги зі США, що прибула до Києва 25 січня, Україна, зокрема, отримала 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

28 січня прибув четвертий літак із допомогою зі США. Тоді привезли 81 тонну патронів різного калібру.

31 січня до України прибула пʼята "пташка" зі США: американці привезли 84 тонни боєприпасів, а 1 лютого - шосте повітряне судно.

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