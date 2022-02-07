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США планують суттєво збільшити військову допомогу Україні - Блінкен

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США планують суттєво збільшити військову допомогу Україні - Блінкен

Associated Press

Минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 млн доларів.

Адміністрація Білого дому працює щодо надання Україні додаткової війської допомоги на тлі зростання російської агресії.

Про це 7 лютого повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

За його словами, США напрацьовує варіанти допомоги спільно з Конгресом. Також Блінкен наголосив, що минулоріч США поставили ЗСУ військової допомоги на 650 мільйонів доларів. "Білий дім спільно з Конгресом проводять роботу над відчутним збільшенням допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу", – сказав він.

Блінкен також наголосив на тому, що США дозволили союзникам поставити Україні військове обладнання американського виробництва. 

Варто зазначити, що до України вже прибув 8 із 45 літаків з військовим озброєнням від США. Так, 

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