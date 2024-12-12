В "Укрэнерго" рассказали о новых правилах отключения света: чего ожидать

Графики почасовых отключений будут унифицированы с учетом равномерного распределения по критериям день/ночь, будний/выходной.

В новой "Инструкции о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии", утвержденной Министерством энергетики Украины, установлены новые принципы почасовых отключений электроэнергии во всех областях страны.

Об этом сообщила НЭК "Укрэнерго".

Изменения для бытовых потребителей

Для более точного распределения ограничений энергоснабжения введены новые правила:

Новое распределение очередей ГПО. Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей теперь будут разделены на две поочереди для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области.

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей теперь будут разделены на две поочереди для более точного и равномерного распределения ограничений между регионами и внутри каждой области. Время обесточивания и заживления . Официально на отключение и восстановление электроснабжения выделяется до 30 минут.

. Официально на отключение и восстановление электроснабжения выделяется до 30 минут. Унификация графиков отключения. Во всех областях Украины будут применяться унифицированные графики отключений. Для каждой группы потребителей, определенной оператором системы распределения (облэнерго), будет установлено время применения ограничений. Распределение будет учитывать максимально справедливый баланс по критериям день/ночь и будний/исходящий.

В "Укрэнерго" отметили, что в связи с текущими ограничениями электроснабжения полное выравнивание продолжительности отключений каждой группы не может быть осуществлено в течение суток. Окончательное выравнивание продолжительности обесточений произойдет только по итогам недели. Ответственность за это по-прежнему несет облэнерго.

"В ГПО не включаются критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение, в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Перечень таких объектов утверждается областными и Киевской городской военными администрациями", — говорится в сообщении.

Изменения для промышленности и бизнеса

В "Укрэнерго" заявили, что в Украине ужесточается контроль за выполнением графиков ограничения мощности (ГОМ) для промышленных предприятий. Если предприятия или юридические лица не соблюдают требования по применению ГОМ, операторы системы распределения (облэнерго) вынуждены будут самостоятельно применять графики аварийного отключения для потребителей, подключенных к их сетям. Операторы системы передачи, в свою очередь, будут применять графики аварийных отключений (ГАО) для потребителей магистральных сетей.

"В настоящее время все операторы системы распределения адаптируют свои графики к новым требованиям", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, в четверг, 12 декабря, графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в течение 15 часов.

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