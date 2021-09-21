В Виннице мужчина ранил из пистолета жену, а сам застрелился

Трагедия произошла дома, когда супруги вернулись с отдыха.
В Виннице женщина сообщила полиции о самоубийстве 45-летнего мужчины. По ее словам, во время конфликта супруг из пистолета выстрелил ей в руку, после чего выстрелил себе в голову.
Об этом сообщили в полиции.
По предварительной информации следствия, конфликт между мужем и женой возник дома, когда они вернулись с озера, где отдыхали с детьми и друзьями.
34-летняя женщина с ранением руки доставлена в больницу. Травматическое оружие изъято.
Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст.115 УК (умышленное убийство) с отметкой "самоубийство".
Напомним, ранее в урочище Брескул у села Луги Раховского района Закарпатской области нашли мертвым мужчину. Вероятно, он совершил самоубийство.