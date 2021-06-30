Он совершил самоубийство в комнате пансионата.
Сегодня, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский. Трагедия произошла утром.
Как сообщил ТСН.ua заместитель руководителя прессслужбы ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров, в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке покончил с собой правоохранитель.
"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", — сказал Байдаров.
Что стало причиной суицида, пока не известно.
Полиция проводит расследование.
Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.