Он совершил самоубийство в комнате пансионата.

Сегодня, 30 июня, в Херсонской области застрелился полицейский. Трагедия произошла утром.

Как сообщил ТСН.ua заместитель руководителя прессслужбы ГУНП в Херсонской области Виталий Байдаров, в курортном селе Стрелковое на Арабатской Стрелке покончил с собой правоохранитель.

"Погибший 1982 года рождения. Он находился в служебной командировке. Жил на территории пансионата. Застрелился из табельного оружия в комнате. Выстрел услышали работники пансионата", — сказал Байдаров.

Что стало причиной суицида, пока не известно.

Полиция проводит расследование.

Напомним, в Херсонской области в воинской части застрелился срочник 1999 года рождения. Солдат был родом из Кропивницкого.

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