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У Херсонській  області застрелився поліцейський

У Херсонській  області застрелився поліцейський

Він вчинив самогубство у кімнаті пансіонату. 

Сьогодні, 30 червня, у Херсонській області застрелився правоохоронець. Трагедія сталась зранку.

Як повідомив ТСН.ua заступник керівника пресслужби ГУПН у Херсонській області Віталій Байдаров, у курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці покінчив з собою правоохоронець.

"Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - сказав Байдаров.

Що стало причиною суїциду, наразі не відомо.

Поліція проводить розслідування.

Нагадаємо, у Херсонській області у військовій частині застрелився строковик 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.

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