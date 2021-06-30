У Херсонській  області застрелився поліцейський

Він вчинив самогубство у кімнаті пансіонату.
Сьогодні, 30 червня, у Херсонській області застрелився правоохоронець. Трагедія сталась зранку.
Як повідомив ТСН.ua заступник керівника пресслужби ГУПН у Херсонській області Віталій Байдаров, у курортному селі Стрілкове на Арабатській Стрілці покінчив з собою правоохоронець.
"Загиблий 1982 року народження. Він перебував у службовому відрядженні. Жив на території пансіонату. Застрелився з табельної зброї у кімнаті. Вистріл почули працівники пансіонату", - сказав Байдаров.
Що стало причиною суїциду, наразі не відомо.
Поліція проводить розслідування.
Нагадаємо, у Херсонській області у військовій частині застрелився строковик 1999 року народження. Солдат був родом із Кропивницького.