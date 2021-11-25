В ВОЗ рассказали, может ли COVID-19 стать сезонной болезнью

В ВОЗ рассказали, может ли COVID-19 стать сезонной болезнью

Прежде чем говорить о сезонности COVID-19, все должны пройти вакцинацию.

Перетекание коронавируса в сезонную болезнь является лишь теорией. Сейчас необходимо, чтобы люди получали прививку от сезонного гриппа и COVID-19.

Об этом заявил глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт в интервью "РБК-Украина".

"Это одна из теорий – о том, что COVID может стать сезонным – но сейчас у нас нет этому доказательств. На данный момент в Украине и Европе мы наблюдаем и сезонный грипп. Так что ВОЗ считает важным делать прививки от сезонного гриппа и COVID, и что это можно делать одновременно", — отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что сейчас существует огромное неравенство по поводу вакцинации против коронавируса. Кроме того, есть большие отличия в регионах. Например, в Луганской области — 11% населения, получивших одну дозу, и 53% всего населения, получивших ее в Киеве.

"Существует огромное неравенство. Поэтому прежде чем мы начнем говорить о сезонности COVID, мы должны убедиться, что все в безопасности, и один из способов сделать это — пройти вакцинацию", — резюмировал глава Бюро ВОЗ в Украине.

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