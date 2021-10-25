В Запорожье бывший следователь выбросился из окна

В Запорожье бывший следователь выбросился из окна

28-летний мужчина ранее работал в полиции.

В Запорожье покончил с собой 28-летний мужчина. Ранее он работал следователем местной полиции.

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Информацию о самоубийстве мужчины подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Происшествие произошло вчера, 24 октября, около 00:30 ночи в многоэтажке на улице Чумаченко. В Коммунарское районное отделение полиции поступило сообщение о суициде.

28-летний мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже. От полученных травм он погиб на месте.

"По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной квалификацией" самоубийство", — сообщила пресс-секретарь областной полиции Елена Лебединская.

Напомним, что в Черниговской области в ночь на воскресенье, 24 октября, в 169-м учебном центре "Десна" застрелился срочный военнослужащий.

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