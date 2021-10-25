В Запорожье бывший следователь выбросился из окна

28-летний мужчина ранее работал в полиции.
В Запорожье покончил с собой 28-летний мужчина. Ранее он работал следователем местной полиции.
Информацию о самоубийстве мужчины подтвердили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
Происшествие произошло вчера, 24 октября, около 00:30 ночи в многоэтажке на улице Чумаченко. В Коммунарское районное отделение полиции поступило сообщение о суициде.
28-летний мужчина выпрыгнул из окна собственной квартиры на 8 этаже. От полученных травм он погиб на месте.
"По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины с дополнительной квалификацией" самоубийство", — сообщила пресс-секретарь областной полиции Елена Лебединская.
Напомним, что в Черниговской области в ночь на воскресенье, 24 октября, в 169-м учебном центре "Десна" застрелился срочный военнослужащий.