В Запорожье нетрезвый отец пытался задушить 15-летнего сына

Мама парня вызвала правоохранителей.

В Запорожье пьяный отец спровоцировал конфликт с сыном. Он избивал и пытался душить мальчика.

Также читайте В Житомирской области отчим жестоко избил девочку, пока мать лечилась

Об этом сообщает "Суббота".

В Хортицком районе Запорожья нетрезвый 43-летний мужчина устроил разборки со своим 15-летним сыном. Во время ссоры он избивал и пытался душить подростка.

В полицию обратилась мама мальчика и сообщила, что ее муж издевается над сыном и совершает домашнее насилие. Остановить домашнего тирана смогли прибывшие по вызову полицейские.

За насилие над сыном и бывшей женой мужчине выписали два админматериала по ст.173-2 КУпАН.

Агрессору также вынесено ограничительное предписание, согласно которому ему запрещено приближаться и контактировать с бывшей женой и сыном.

Напомним, что в Запорожье суд вынес приговор мужчине, убившему своего 5-летнего пасынка. Муж проведет за решеткой 9 лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку