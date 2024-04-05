В Запорожье раздались взрывы: что известно

Запорожье находится под ударом российских оккупантов. В городе произошли два взрыва.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В 15:35 местные жители отметили, что прогремел еще один взрыв.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в Херсонской и Запорожской областях.

Впоследствии в ОВА констатировали: в результате обстрела Запорожья есть пострадавшие.

Напомним, утром 4 апреля в Запорожье также раздавались взрывы.

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