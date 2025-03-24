В Запорожье раздался взрыв: вспыхнул пожар

Спасатели выехали на место инцидента.
В Запорожье из — за вражеских обстрелов 24 марта 2025 года произошел пожар.
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
Экстренные службы выехали на место.
Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:
- городской колл-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- горячая телефонная линия Запорожской ОВА:
+38 0800 503 508
Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.
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