В Запорожье раздался взрыв: вспыхнул пожар

В Запорожье из — за вражеских обстрелов 24 марта 2025 года произошел пожар.

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

Экстренные службы выехали на место.

Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:

городской колл-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

горячая телефонная линия Запорожской ОВА:

+38 0800 503 508

Напомним, вечером, 21 марта, российская армия массированно атаковала город Запорожье ударными дронами-камикадзе. Погибли три человека, еще 12 — травмированы.

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