В Запорожской области из водоема достали четырех рыбаков

Рыбаки находились на льду, когда он треснул, и они очутились в ледяной воде.

В Энергодаре Запорожской области под лед провалились четверо мужчин, рыбачивших в заливе прогулочного канала. Всех рыбаков спасли очевидцы.

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Об этом сообщает ГСЧС в Запорожской области.

Событие произошло вчера, 4 января в Энергодаре. Спасатели получили сообщение, что под лед провалились люди.

"На льду находились мужчины, которые рыбачили. Вдруг лед под 4 людьми треснул, и они оказались в воде. Случайные свидетели, увидевшие событие, с помощью веревок и подручных средств помогли им добраться до берега, кроме этого сами потерпевшие не растерялись и действовали, как нужно в таких ситуациях", — отметили в ГСЧС.

Прибывшие на место спасатели отогрели пострадавших, а с помощью ношей и спецсредств добрались до вещей рыбаков и вытащили их на берег.

Известно, что на льду находились мужчины 65, 42 и 32 лет. Личные данные еще одного устанавливаются. От госпитализации они отказались.

Спасатели еще раз обратились к гражданам с настойчивой просьбой — не выходить на тонкий лед и рассказывать своим детям об опасности игры на зимних водоемах.

Напомним, что в Житомирской области на местном водоеме поселка Брусилово парень провалился под лед. Инцидент произошел в понедельник, 3 января.

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