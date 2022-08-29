В Житомирской области поезд раздавил мужчину

На 16 километре железнодорожного пути Шепетовка-Казатин поезд смертельно травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях.

Полицейские установили, что это 60-летний житель Бердичева.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

"Около 23:10 пассажирский поезд, двигаясь со стороны Бердичева в направлении станции "Казатин", смертельно травмировал мужчину, который находился на железнодорожных путях. В результате полученных травм он погиб", — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия правоохранители выясняют в рамках возбужденного уголовного производства по ч. 2 ст. 276 УК: нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, в Николаеве бросилась под поезд 17-летняя девушка. Трагедия произошла на железнодорожной перегоне между станциями "Николаев" и "Кульбакино". Причины, которые заставили девушку покончить с собой, будут устанавливать.

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