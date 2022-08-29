У Житомирській області поїзд розчавив чоловіка

На 16 кілометрі залізничного шляху Шепетівка-Козятин, поїзд смертельно травмував чоловіка, який перебував на залізничних коліях.

Поліцейські встановили, що це був 60-річний житель Бердичева.

Про це повідомила пресслужба ГУНП у Житомирській області.

"Близько 23:10 пасажирський поїзд, рухаючись зі сторони м. Бердичева у напрямку станції "Козятин", смертельно травмував чоловіка, який перебував на залізничних коліях. Унаслідок отриманих травм він загинув", - йдеться у повідомленні.

Всі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 276 ККУ: порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту.

Нагадаємо, у Миколаєві кинулась під поїзд 17-річна дівчина. Трагедія сталася на залізничному перегоні між станціями "Миколаїв" та "Кульбакине". Причини, які змусили дівчину накласти на себе руки, встановлюватимуть.

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