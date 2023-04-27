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Вблизи Яремче произошло землетрясение: подробности

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Вблизи Яремче произошло землетрясение: подробности

Зарегистрировали землетрясение 7 км к западу от Яремче, Ивано-Франковской области. / Фото: Сегодня

Подобное по силе землетрясение в этом же районе было зарегистрировано в начале апреля.

Сегодня, 27 апреля произошло землетрясение в 7 км западнее города Яремче, Ивано-Франковской области.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Зарегистрировали землетрясение 7 км западнее г. Яремче, Ивано-Франковской области, магнитудой 2,2 (по шкале Рихтера) на глубине 3 км. По классификации толчки отнесли к "чуть-чуть ощутимым". Колебания почувствовали только отдельные люди в помещении, особенно на верхних этажах.

В Яремче произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля / ©
В Яремче произошло землетрясение. Фото: Главный центр специального контроля

Подобное по силе землетрясение в этом же районе было зарегистрировано 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5.

"Если вы испытывали землетрясение, оставьте сообщение по ссылке. Это поможет нам в уточнении энергетических параметров землетрясения", – добавили в Центре.

Напомним, в Украине активно обсуждали необычные явления в небе. 23 апреля жители Киевской области и других регионов наблюдали северное сияние. Этот ярко-розовый свет зафиксирован на камере.

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Дата публикации
Просмотры
694
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