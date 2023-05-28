Во время ночной атаки "шахедами" спасателя ГСЧС завалило плитами — Кличко

Сегодня, 28 мая, во время массированной атаки "шахедами" спасателя ГСЧС в столице завалило плитами.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Спасателя службы ГСЧС во время исполнения его обязанностей завалило плитами. Но тем не менее, врачи говорят, что все под контролем. Держим кулаки и надеемся, что в ближайшее время он приступит к исполнению своих обязанностей здоровым", — рассказал глава столицы.

Кроме того, по данным Кличко, в реанимации находится одна женщина. Еще один человек в результате ночной атаки БПЛА погиб.

"Обломками сбитых "шахедов" были повреждены автомобили, были повреждены крыши зданий. Несколько зданий в Голосеевском, Оболонском, Святошинском районах", — добавил Кличко.

Напомним, в ночь на 28 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киеве и центральных областях. Для удара Россия применила более полусотни иранских дронов Shahed-136/131. По информации КМВА, атака БпЛА осуществлялась в несколько волн, а воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на столицу. Есть жертва и потерпевшие.