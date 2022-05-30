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Войска РФ закрепляются в Лимане и в окрестностях Северодонецка и пытаются оцепить ВСУ — Генштаб

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Войска РФ закрепляются в Лимане и в окрестностях Северодонецка и пытаются оцепить ВСУ — Генштаб

Фото: Associated Press

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанск и Северодонецк.

Цель захватчиков блокировать основные логистические пути.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск. На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окрестностях города Северодонецка. Для усиления группировки войск опрокинул с территории российской федерации в определенные районы боеприпасы и технику", — говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении оккупанты перегруппировываются для дальнейшего наступления в направлении Александрополья – Камышеваха.

На Кураховском и Новопавловском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал позиции ВСУ, в частности, с помощью оперативно-тактической и армейской авиации.

Напомним, что армия РФ обстреляла Зеленодольскую и Апостоловскую общину в Днепропетровской области.

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