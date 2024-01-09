"Враг пытается изменить тактику": боец о ситуации в районе Бахмута

В районе Бахмута враг пытается вернуть утраченные позиции. Впрочем, успехов у российских войск нет.

Об этом рассказал сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире телеканала "Эспрессо".

Россияне делают ставку на БПЛА

Как отметил защитник, 92-я отдельная штурмовая бригада с другими бригадами работают длительное время на южном направлении Бахмута. Там наши воины находятся в активной обороне.

"Пока никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое для того, чтобы россияне не продвинулись. Штурмы проходят постоянно, враг пытается вернуть утраченные позиции", – утверждает военнослужащий ВСУ.

Маляревич отмечает: враг накопил достаточно сил и средств, чтобы штурмовать позиции ВСУ возле Бахмута. Россиянам постоянно поступает подкрепление. Активно развивается, в частности, дроновый компонент.

"Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов. То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то сейчас дроны становятся первыми. Россияне сейчас делают ставку на БПЛА", – объяснил Олесь Маляревич.

Ранее командир подразделения бригады "Рубеж" рассказал, где именно россияне активнее всего атакуют на Бахмутском направлении.

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