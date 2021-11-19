Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал и не желтел: советы, способы

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда собранный на огороде или купленный на зиму чеснок начинает усыхать и желтеть. Все дело здесь в неправильном его хранении. ТСН.ua разобрался, как хранить чеснок в квартире и в доме, чтобы зимой наслаждаться его пряным вкусом.
Причины, почему сохнет чеснок
Прежде, чем думать, где хранить чеснок зимой, нужно понять, что может стать причиной его высыхания.
Чеснок желтеет и высыхает, когда из него улетучивается вся влага. А это происходит при хранении пряности в неправильных условиях.
А вот темнеет чеснок по другой причине. Чаще это происходит, когда рядом со здоровыми головками чеснока хранить деформированные или подгнившие.
Как хранить чеснок в квартире и в доме: проверенные способы
- Косички. Еще наши предки знали, как хранить чеснок в домашних условиях, чтобы он не высыхал. И этот способ считался самым популярным. Для этого ботву с головок чеснока не убирали, снимали только лишние листики. Из стебля плелись косички. Затем чеснок подвешивали поближе к потолку.
- Масло. Как хранить чеснок в масле? Полностью очистите головки чеснока, поместите их в банки и залейте растительным маслом. Такая заготовка пригодится зимой.
- Мука. Издавна знали, как хранить чеснок в банках с мукой. В селах этот способ популярен до сих пор. Но перед этим чеснок нужно хорошо высушить.
- Холодильник. Как хранить чеснок в холодильнике, нужно знать, прежде всего, владельцам квартир, где нет места для других способов. Сначала головки чеснока нужно высушить, затем сложить чеснок в бумажные мешочки и пересыпать луковой шелухой или солью. Хранить отдельно от овощей.
- Чулки. Как правильно хранить чеснок в чулках, знали еще наши предки. Еще наши бабушки подвязывали к потолку в доме чеснок в капроновых чулках.
- Соль. Чеснок сначала нужно подготовить, разобрать и подсушить. На дно ящика из фанеры насыпать соль, выложить слой чеснока. Повторить. Головки чеснока не должны касаться друг друга.
- Парафин. Весьма необычный, но действенный метод, как хранить чеснок зимой. Каждую головку чеснока нужно погрузить в предварительно расплавленный парафин. Такой чеснок может храниться до полугода и не сохнуть.
- Морозильная камера. Многих интересует, можно ли хранить чеснок в морозильной камере? Такой способ отлично подходит для квартиры. Но чеснок теряет свой аромат и пряный вкус. Не стоит замораживать головки чеснока полностью, ведь после размораживания они "расползаются".
- Коробки и ящики. Если вы живете в частном доме, чеснок можно хранить в погребе. Предварительно его нужно перебрать и уложить в ящики.
- Пепел. Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал? Для этого можно использовать пепел и обычную коробку. На дно нужно высыпать слой пепла (не более 2 см), сверху выложить чеснок. Тогда снова пепел и чеснок. Так повторяете до заполнения коробки. Верхний слой из пепла.
Как хранить чеснок на зиму: основные рекомендации
- Озимый чеснок хранят при температуре от 0 до -1 градуса. Влажность должна достигать 70%. Так чеснок будет храниться гораздо дольше.
- Яровой чеснок зимует при температуре +20 градусов и влажности менее 70%. Если эти условия не соблюдаются, чеснок начинает быстро гнить.
- Если чеснок обмотать пищевой пленкой, можно значительно уменьшить испарение из него влаги. Но не забудьте оставить небольшие отверстия, через которые будет поступать воздух. В противном случае чеснок начнет гнить.
- Обязательно отделите любые подозрительные головки чеснока и выбросьте их. Они могут быть заражены разными болезнями.
Пытаясь понять, как правильно хранить чеснок, следует запомнить: этот продукт не подходит для длительного хранения. Если вы покупаете чеснок в магазине, лучше брать небольшие партии.
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