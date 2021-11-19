Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал / Pexels

Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал и не желтел: советы, способы

Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал и не желтел: советы, способы

Многие люди сталкиваются с проблемой, когда собранный на огороде или купленный на зиму чеснок начинает усыхать и желтеть. Все дело здесь в неправильном его хранении. ТСН.ua разобрался, как хранить чеснок в квартире и в доме, чтобы зимой наслаждаться его пряным вкусом.

Причины, почему сохнет чеснок

Прежде, чем думать, где хранить чеснок зимой, нужно понять, что может стать причиной его высыхания.

Чеснок желтеет и высыхает, когда из него улетучивается вся влага. А это происходит при хранении пряности в неправильных условиях.

А вот темнеет чеснок по другой причине. Чаще это происходит, когда рядом со здоровыми головками чеснока хранить деформированные или подгнившие.

Как хранить чеснок в квартире и в доме: проверенные способы

Косички. Еще наши предки знали, как хранить чеснок в домашних условиях, чтобы он не высыхал. И этот способ считался самым популярным. Для этого ботву с головок чеснока не убирали, снимали только лишние листики. Из стебля плелись косички. Затем чеснок подвешивали поближе к потолку. Масло. Как хранить чеснок в масле? Полностью очистите головки чеснока, поместите их в банки и залейте растительным маслом. Такая заготовка пригодится зимой. Мука. Издавна знали, как хранить чеснок в банках с мукой. В селах этот способ популярен до сих пор. Но перед этим чеснок нужно хорошо высушить. Холодильник. Как хранить чеснок в холодильнике, нужно знать, прежде всего, владельцам квартир, где нет места для других способов. Сначала головки чеснока нужно высушить, затем сложить чеснок в бумажные мешочки и пересыпать луковой шелухой или солью. Хранить отдельно от овощей. Чулки. Как правильно хранить чеснок в чулках, знали еще наши предки. Еще наши бабушки подвязывали к потолку в доме чеснок в капроновых чулках. Соль. Чеснок сначала нужно подготовить, разобрать и подсушить. На дно ящика из фанеры насыпать соль, выложить слой чеснока. Повторить. Головки чеснока не должны касаться друг друга. Парафин. Весьма необычный, но действенный метод, как хранить чеснок зимой. Каждую головку чеснока нужно погрузить в предварительно расплавленный парафин. Такой чеснок может храниться до полугода и не сохнуть. Морозильная камера. Многих интересует, можно ли хранить чеснок в морозильной камере? Такой способ отлично подходит для квартиры. Но чеснок теряет свой аромат и пряный вкус. Не стоит замораживать головки чеснока полностью, ведь после размораживания они "расползаются". Коробки и ящики. Если вы живете в частном доме, чеснок можно хранить в погребе. Предварительно его нужно перебрать и уложить в ящики. Пепел. Как хранить чеснок зимой, чтобы он не высыхал? Для этого можно использовать пепел и обычную коробку. На дно нужно высыпать слой пепла (не более 2 см), сверху выложить чеснок. Тогда снова пепел и чеснок. Так повторяете до заполнения коробки. Верхний слой из пепла.

Как хранить чеснок на зиму: основные рекомендации

Озимый чеснок хранят при температуре от 0 до -1 градуса. Влажность должна достигать 70%. Так чеснок будет храниться гораздо дольше.

Яровой чеснок зимует при температуре +20 градусов и влажности менее 70%. Если эти условия не соблюдаются, чеснок начинает быстро гнить.

Если чеснок обмотать пищевой пленкой, можно значительно уменьшить испарение из него влаги. Но не забудьте оставить небольшие отверстия, через которые будет поступать воздух. В противном случае чеснок начнет гнить.

Обязательно отделите любые подозрительные головки чеснока и выбросьте их. Они могут быть заражены разными болезнями.

Пытаясь понять, как правильно хранить чеснок, следует запомнить: этот продукт не подходит для длительного хранения. Если вы покупаете чеснок в магазине, лучше брать небольшие партии.

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