Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав і не жовтів: поради, способи

Чимало людей зіштовхуються з проблемою, коли зібраний на городі або куплений на зиму часник починає всихатися та жовтіти. Вся справа тут у неправильному його зберіганні. ТСН.ua розібрався, як зберігати часник у квартирі і в будинку, щоб взимку насолоджуватися його пряним смаком.
Причини, чому сохне часник
Перед тим, як думати, де зберігати часник взимку, треба зрозуміти, що може стати причиною його висихання.
Часник жовтіє і сохне, коли з нього випаровується вся волога. А це стається при зберіганні прянощів у неправильних умовах.
А ось темніє часник з іншої причини. Найчастіше це стається, коли поруч зі здоровими голівками часнику зберігати деформовані чи підгнилі.
Як зберігати часник у квартирі і в будинку: перевірені способи
- Косички. Ще наші предки знали, як зберігати часник у домашніх умовах, щоб він не висихав. І цей спосіб вважався найпопулярнішим. Для цього бадилля з голівок часнику не прибирали, а знімали лише зайві листочки. Зі стебла плели косички. Потім часник підвішували ближче до стелі.
- Олія. Як зберігати часник в олії? Повністю почистіть голівки часнику, помістіть їх до банок та залийте будь-якою рослинною олією. Така заготівля стане в пригоді взимку.
- Борошно. Здавна знали, як зберігати часник у банках з борошном. В селах цей спосіб популярний і донині. Але перед цим часник потрібно добре висушити.
- Холодильник. Як зберігати часник у холодильнику, треба знати, перш за все, власникам квартир, де немає місця для інших способів. Спочатку голівки часнику потрібно висушити, потім скласти часник до паперових мішечків і пересипати цибулевим лушпинням або сіллю. Зберігати окремо від овочів.
- Панчохи. Як правильно зберігати часник в панчохах, знали ще наші предки. Ще наші бабусі підв’язували до стелі в будинку часник в капронових панчохах.
- Сіль. Часник спочатку треба підготувати, розібрати і підсушити. На дно ящика з фанери насипати сіль, викласти шар часнику. Повторити. Голівки часнику не повинні торкатися одна одної.
- Парафін. Досить незвичний, але дієвий метод, як зберігати часник взимку. Кожну голівку часнику треба занурити у попередньо розплавлений парафін. Такий часник може зберігатися до пів року і не сохнути.
- Морозильна камера. Багатьох цікавить, чи можна зберігати часник у морозильній камері? Такий спосіб чудово підходить для квартири. Але часник трохи втрачає свій аромат та пряний смак. Не варто заморожувати голівки часнику повністю, адже після розморожування вони “розповзаються”.
- Коробки та ящики. Якщо ви живете в приватному будинку, часник можна зберігати у льоху. Попередньо його треба перебрати і покласти до ящиків.
- Попіл. Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав? Для цього можна використати попіл і звичайну коробку. На дно треба висипати шар попелу (не більше 2 см), зверху викласти часник. Тоді знову попіл і часник. Так повторюєте до заповнення коробки. Верхній шар з попелу.
Як зберігати часник на зиму: основні рекомендації
- Озимий часник зберігають при температурі від 0 до -1 градуса. Вологість повинна сягати 70%. Так часник буде зберігатися значно довше.
- Ярий часник зимує при температурі +20 градусів і вологості менше 70%. Якщо цих умов не дотримуватися, часник починає швидко гнити.
- Якщо обмотати часник харчовою плівкою, можна значно зменшити випаровування з нього вологи. Але не забудьте залишити невеликі отвори, через які буде надходити повітря. Інакше часник почне гнити.
- Обов’язково відділіть будь-які підозрілі голівки часнику та викиньте їх. Вони можуть бути заражені різними хворобами.
Намагаючись зрозуміти, як правильно зберігати часник, потрібно запам’ятати: цей продукт не підходить для довготривалого зберігання. Якщо ви купуєте часник у магазині, краще брати невеликі партії.
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