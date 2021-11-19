Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав / Pexels

Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав і не жовтів: поради, способи

Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав і не жовтів: поради, способи

Чимало людей зіштовхуються з проблемою, коли зібраний на городі або куплений на зиму часник починає всихатися та жовтіти. Вся справа тут у неправильному його зберіганні. ТСН.ua розібрався, як зберігати часник у квартирі і в будинку, щоб взимку насолоджуватися його пряним смаком.

Причини, чому сохне часник

Перед тим, як думати, де зберігати часник взимку, треба зрозуміти, що може стати причиною його висихання.

Часник жовтіє і сохне, коли з нього випаровується вся волога. А це стається при зберіганні прянощів у неправильних умовах.

А ось темніє часник з іншої причини. Найчастіше це стається, коли поруч зі здоровими голівками часнику зберігати деформовані чи підгнилі.

Як зберігати часник у квартирі і в будинку: перевірені способи

Як зберігати часник в домашніх умовах зимою: можна зробити косички / pixabay.com

Косички. Ще наші предки знали, як зберігати часник у домашніх умовах, щоб він не висихав. І цей спосіб вважався найпопулярнішим. Для цього бадилля з голівок часнику не прибирали, а знімали лише зайві листочки. Зі стебла плели косички. Потім часник підвішували ближче до стелі. Олія. Як зберігати часник в олії? Повністю почистіть голівки часнику, помістіть їх до банок та залийте будь-якою рослинною олією. Така заготівля стане в пригоді взимку. Борошно. Здавна знали, як зберігати часник у банках з борошном. В селах цей спосіб популярний і донині. Але перед цим часник потрібно добре висушити. Холодильник. Як зберігати часник у холодильнику, треба знати, перш за все, власникам квартир, де немає місця для інших способів. Спочатку голівки часнику потрібно висушити, потім скласти часник до паперових мішечків і пересипати цибулевим лушпинням або сіллю. Зберігати окремо від овочів. Панчохи. Як правильно зберігати часник в панчохах, знали ще наші предки. Ще наші бабусі підв’язували до стелі в будинку часник в капронових панчохах. Сіль. Часник спочатку треба підготувати, розібрати і підсушити. На дно ящика з фанери насипати сіль, викласти шар часнику. Повторити. Голівки часнику не повинні торкатися одна одної. Парафін. Досить незвичний, але дієвий метод, як зберігати часник взимку. Кожну голівку часнику треба занурити у попередньо розплавлений парафін. Такий часник може зберігатися до пів року і не сохнути. Морозильна камера. Багатьох цікавить, чи можна зберігати часник у морозильній камері? Такий спосіб чудово підходить для квартири. Але часник трохи втрачає свій аромат та пряний смак. Не варто заморожувати голівки часнику повністю, адже після розморожування вони “розповзаються”. Коробки та ящики. Якщо ви живете в приватному будинку, часник можна зберігати у льоху. Попередньо його треба перебрати і покласти до ящиків. Попіл. Як зберігати часник взимку, щоб він не висихав? Для цього можна використати попіл і звичайну коробку. На дно треба висипати шар попелу (не більше 2 см), зверху викласти часник. Тоді знову попіл і часник. Так повторюєте до заповнення коробки. Верхній шар з попелу.

Як зберігати часник на зиму: основні рекомендації

Як зберігати часник в олії / pixabay.com

Озимий часник зберігають при температурі від 0 до -1 градуса. Вологість повинна сягати 70%. Так часник буде зберігатися значно довше.

Ярий часник зимує при температурі +20 градусів і вологості менше 70%. Якщо цих умов не дотримуватися, часник починає швидко гнити.

Якщо обмотати часник харчовою плівкою, можна значно зменшити випаровування з нього вологи. Але не забудьте залишити невеликі отвори, через які буде надходити повітря. Інакше часник почне гнити.

Обов’язково відділіть будь-які підозрілі голівки часнику та викиньте їх. Вони можуть бути заражені різними хворобами.

Намагаючись зрозуміти, як правильно зберігати часник, потрібно запам’ятати: цей продукт не підходить для довготривалого зберігання. Якщо ви купуєте часник у магазині, краще брати невеликі партії.

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