Вступление Украины в ЕС уже в 2027 году: причем здесь «мирный» план Трампа-Путина и что об этом говорят в Брюсселе

Заявление о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС Фридрих Мерц сделал после консультаций с лидерами СДПГ и ХДС/ХСС — партиями парламентской коалиции в Бундестаге. Днем ранее, после заседания исполнительного комитета ХСС (сестринской партии ХДС Фридриха Мерца) ее лидер Маркус Зедер выразил сомнение относительно членства Украины в Евросоюзе, ссылаясь на необходимость изменений структур блока. Это не значит, что двери для Украины полностью закрыты. Но, по его словам, есть много проблем, например, с сельским хозяйством и тому подобное, «отсюда и большое нежелание».

Находясь с визитом в Литву в минувшие выходные, Владимир Зеленский подчеркнул, что членство в ЕС — одна из гарантий безопасности для Украины. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина должна стать членом Евросоюза к 2030 году. Именно 2030 год европейские лидеры постоянно называют «реалистической целью» очередной волны расширения блока. К ЕС могут присоединиться восемь стран, учитывая Украину. Хотя на днях во время телефонного разговора с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером президент Зеленский сказал, что «мы говорим о конкретной дате — 2027 год».

Действительно ли Украина может вступить в ЕС в 2027 году? И при чем здесь «мирный» план Трампа-Путина? Читайте в материале ТСН.ua.

Прогресс реформ: но для решения нужен консенсус

В ноябре 2025 года, после обнародования Еврокомиссией (ЕК) ежегодного отчета о расширении с оценкой выполнения Киевом необходимых реформ, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что завершение переговоров о вступлении возможно в 2028 году.

Что означает завершение переговоров? Заявку на вступление в ЕС Украина направила в Брюссель 28 февраля 2022 года — на четвертый день полномасштабного российского вторжения. Уже 23 июня того же года Украина получила статус кандидата, а на историческом саммите в декабре 2023 г. Евросоюз принял решение начать с Украиной официальные переговоры о вступлении. Сейчас Киев и Брюссель работают над шестью кластерами переговоров, в которые входят 33 из 35 переговорных разделов, по которым ЕК проводит скрининг соответствия законодательства Украины праву ЕС.

Зачем нужны переговорные кластеры? Всего переговорных кластеров, как уже отмечено выше, шесть: внутренний рынок, сельское хозяйство, внешние отношения и т.д. Каждый из них содержит свой список необходимых законов и реформ, которые должна выполнить страна на пути вступления в Евросоюз. Например, в ежегодном отчете о расширении от 4 ноября 2025 года ЕК отметила, что Украина выполнила условия для открытия трех кластеров — основы, внешние отношения и внутренний рынок.

Кто блокирует открытие переговорных кластеров? В декабре 2025 года Кабмин завершил необходимые процедуры для открытия всех шести кластеров. Однако из-за блокирования Венгрией на саммите в декабре 2025 года ЕС официально не принял это решение. Венгерские чиновники на разных уровнях заявляли: пока Орбан у власти Будапешт будет блокировать продвижение Украины в Евросоюз. Однако в середине апреля в Венгрии пройдут парламентские выборы. Соцопросы свидетельствуют, что оппозиционная партия Тиса Петера Мадяра сохраняет 10% отрыв от Фидес премьера Виктора Орбана.

Пока же в Брюсселе ждут смены власти в Венгрии, ЕС запустил новый формат технических переговоров с Украиной, который не зависит от вето Будапешта. Решение было принято на неформальном заседании Совета по общим делам ЕС в середине декабря 2025 года во Львове. По словам еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, есть перечень реформ и никто не может наложить вето на их проведение по Киеву. Для этого Украине не нужна Венгрия.

«В определенный момент нам придется добиться единодушия. Но пока что касается технической части, мы можем продолжать. А потом, когда блокада будет снята, мы сможем быстро открыть и закрыть переговорные кластеры», — добавила Марта Кос.

Поэтому формально Украина и ЕС будут продвигаться по всем шести переговорным кластерам, Евросоюз будет оценивать прогресс Киева в соответствии с критериями, однако без их официального открытия.

«Мирный» план Трампа-Путина: быстрое вступление в ЕС

В середине января этого года Politico, Reuters и Financial Times сообщили, что ЕК готовит для Украины вступление в ЕС по упрощенной процедуре. Вроде бы именно это предусмотрено планом урегулирования войны из 20 пунктов, который наработали Киев и европейские партнеры в ответ на продвижение администрацией Трампа пророссийского плана из 28 пунктов, скорее напоминавшего кремлевские «хотелки» по капитуляции Украины.

В конце декабря 2025 Владимир Зеленский обнародовал все 20 пунктов общего с европейцами мирного плана. И в пункте 7 действительно речь идет о вступлении Украины в ЕС: «Украина станет членом ЕС в определенное время, а также получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы». Западные медиа сообщают, что именно обещание ускоренного членства Украины в Евросоюзе может способствовать согласию Киева на территориальные уступки — выход Сил обороны Украины из Донбасса, называемый в Кремле «формулой Анкориджа» — договоренностями Трампа и Путина во время их саммита на Аляске.

Во время визита в Литву в минувшие выходные Владимир Зеленский заявил, что технически уже в первом полугодии 2026 года Украина будет готова к открытию всех кластеров. А полностью технически готова (наверное, к вступлению — Ред.) — в 2027 году.

«И мы хотим конкретную дату в нашем договоре об окончании войны, чтобы потом все стороны придерживались этих договоренностей, включая и агрессора… Если придет такой момент, чтобы потом нас никто больше не блокировал (например, Венгрия — Ред.)», — отметил президент Зеленский.

Также западные СМИ сообщали, что в случае ускоренной и упрощенной процедуры вступления в ЕС Украина может лишиться определенных прав: полноценный доступ в бюджет ЕС и европейский рынок; право голоса по определенным вопросам и т.д. Однако уже сейчас от европейских лидеров мы слышим о нереалистичности возможного вступления Украины в ЕС в 2027 году. Раздающиеся из Берлина заявления могут быть связаны с местными выборами в некоторых землях уже этой осенью, где лидирует пророссийская «Альтернатива для Германии». В то же время и руководство Евросоюза не уверено в реалистичности 2027 года.

«Это не только его (президента Зеленского — Ред.) желание. Это тоже мое и желание многих государств-членов. Я не могу говорить о конкретных годах. Я сказала, что должен быть выполнен определенный уровень фундаментальных требований. Но мы также должны учитывать чрезвычайно важные исторические моменты. Поэтому мы будем обсуждать с государствами-членами, как объединить время, необходимое для процесса вступления, с необходимостью реагировать на ситуацию», — сказала в четверг, 29 января, Марта Кос, отметив быстрые темпы продвижения Украины по переговорным кластерам.

ТСН.ua уже писал, что, несмотря на мирный план, который продвигает администрация Трампа, потому что хочет очень быстро договориться с Путиным, даже ценой болезненных уступок со стороны Украины, в Евросоюзе есть определенные процедуры.

Во-первых, для стран, уже проходивших вступительные переговоры, этот процесс в среднем длился 5-7 лет.

Во-вторых, существует определенная очередность, хотя официально такой процедуры и нет. Сначала, очевидно, в ЕС будут вступать страны Западных Балкан, объективно уже очень долго ожидающие и не желающие совмещать свое вступление с евроинтеграцией Украины и Молдовы, ведь наши две страны идут вместе.

В третьих, хотя официально в Брюсселе об этом не говорят, но окончание войны и решение вопроса оккупации Россией территорий Украины и Молдовы будет весомым фактором при вступлении в ЕС.

Нет положений, которые обязывали бы Украину завершить войну (или Молдову урегулировать вопрос Приднестровья — Ред.) до фактического вступления в ЕС. В соглашениях ЕС об этом не говорится, ведь когда они готовились, таких прецедентов не было. К примеру, несмотря на оккупацию Кипр в 2004 году присоединился к ЕС. Турция оккупирует северную часть Кипра с 1974 года, до сих пор этот вопрос не урегулирован. К тому же если пункт о членстве Украины в ЕС находится в мирном договоре об урегулировании войны, который будет соглашаться ЕС, это должно снять все вопросы во время ратификации Соглашения о вступлении Украины в Евросоюз парламентами государств-членов блока.