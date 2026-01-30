«Стоял пустой Patriot»: Зеленский рассказал, как из-за задержек с ракетами Украина оказалась в шаге от блэкаута

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с критической нехваткой ракет для ПВО. В частности, в этом он эмоционально упрекнул партнеров во время выступления в Давосе.

Подробнее б этой ситуации президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, во время массированных атак армии РФ на энергетику в Украине «стояли пустые NASAMS, стоял пустой Patriot».

Реклама

«Русские атаки по ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 в Киеве. А я знаю, что пустые дивизионы против баллистических ударов. Просто пустые. Представьте себе: летит баллистика против нашей энергетики, стоит Patriot. Я знаю, что не будет света, потому что нет ракет для защиты», — сказал глава государства.

В то же время, американские ракеты PAC-3, по словам Зеленского, приходили «через день после того, как нам делают почти блэкаут».

«Я могу публично сказать, что это замедление. А почему на сутки? Они должны были прийти за месяц до этого. Я знаю от партнеров (разведки — Ред.), что летит баллистика. Партнеры знают, что у меня пустой дивизион. Стояли пустые NASAMS, стоял пустой Patriot», — подчеркнул президент.

Он акцентировал, что США не дают Украине ракеты бесплатно — финансирование вооружения обеспечивают европейские страны. Впрочем, транш не был проплачен вовремя.

Реклама

«Транш не был проплачен по PURL. Ракеты не пришли. Я просто констатирую, что происходит. Поэтому я и говорю, что эмоционально и информационно нужно быть в одной плоскости, чтобы все остальное было эффективным и своевременным», — заявил украинский лидер.

По словам Зеленского, он обсуждал с генсеком НАТО Марком Рютте, где брать средства на финансирование программы PURL, согласно которой страны Альянса покупают американское оружие для ВСУ.

«Американцы сказали, что будут только продавать оружие. У нас нет выбора. Это наша защита жизни. Например, есть страны Европы, которые говорят: „Мы даем Украине помощь бесплатно. Чего мы будем проплачивать что-нибудь американское?“ С одной стороны, звучит трезво. Если мы даем, а американцы продают, то давайте мы будем вкладывать деньги в свое оружие. Но если летят российские ракеты, а ты не производишь ракеты для Patriot — поможет ли такое решение? Оно справедливо? По ситуации — ну, возможно. А относительно конкретно этой или другой ночи, к угрозе блэкаута, — это решение очень болезненно», — констатировал украинский президент.

По его словам, эмоциональная речь в Давосе — «это не обида Европе». Зеленский подчеркнул, что констатирует вещи, «происходящие», а потому эмоции, «могут быть немного разными».

Реклама

Напомним, Владимир Зеленский шокировал заявлением, что до утра 16 января у государства не было ракет в нескольких системах противовоздушной обороны. К моменту этого заявления, подчеркнул он, ракеты появились. Впрочем, говорит президент, ему каждый раз приходится выбивать пакеты помощи с ракетами для систем в США и Европе.

Позже президент заявил, что дефицит в противовоздушной обороне связан не с уменьшением количества ракет ПВО, а с резким ростом масштабов российских атак. Хотя Украина получила несколько больше систем противовоздушной обороны, но в то же время Россия существенно нарастила применение баллистики.