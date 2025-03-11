Взрыв в Ивано-Франковске: что говорят оцевидцы (эксклюзив)

По словам очевидцев, взрыв вызван не утечкой газа, а падением постороннего предмета на крышу.

По словам очевидцев, взрыв, после которого вечером вторника, 11 марта, загорелась крыша жилого дома в Ивано-Франковске, произошел из-за падения постороннего предмета. Люди говорят, что на дом, возможно, упал обломок БПЛА.

Об этом рассказал очевидец корреспондентке ТСН.ua Алле Пасс.

"Услышал сначала один взрыв, что где-то поблизости, потом второй. И уже такой шум. Окно открыл, и уже горела крыша в доме. Видимо, какой-то обломок попал", — рассказал житель поврежденного дома.

Он также утверждает, что никакого запаха газа не было.

"Это был однозначно какой-то предмет. Возможно, какой-то обломок. Непосредственно в этом доме", – заверил мужчина.

Взрыв и пожар в Ивано-Франковске: очевидцы отрицают утечку газа

Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что взрывы в Ивано-Франковске, о которых появилась информация вечером 11 марта, произошли за пределами вокзала. На железнодорожном вокзале было только слышно звук от взрыва.

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