Вибух в Івано-Франківську: що кажуть оцевидці (ексклюзив)

За словами очевидців вибух спричинений не витоком газу, а падінням стороннього предмету на дах.

За словами очевидців, вибух, після якого ввечері вівторка, 11 березня, загорівся дах житлового будинку в Івано-Франківську, стався через падіння стороннього предмету. Люди кажуть, що на будинок, можливо, впав уламок БПЛА.

Про це розповів очевидець кореспондентці ТСН.ua Аллі Пасс.

"Почув спочатку один вибух, що десь поблизу, потім другий. І вже отакий шум. Вікно відкрив, і вже горів дах у будинку. Мабуть, якийсь уламок потрапив", – розповів ТСН.ua мешканець пошкодженого будинку.

Він також стверджує, що ніякого запаху газу не відчувалось.

"Це був однозначно якийсь предмет. Можливо, якийсь уламок. Безпосередньо у цьому будинку", – запевнив чоловік.

Вибух і пожежа в Івано-Франківську: очевидці заперечують витік газу

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, що вибухи в Івано-Франківську, про які з'явилася інформація ввечері 11 березня, сталися поза межами вокзалу. На залізничному вокзалі лише було чути звук від вибуху.

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