Взрывы в Джанкое: что о "бавовне" говорят оккупанты

В результате действий российской "власти" есть раненый человек.

Российско-оккупационные "власти" подтвердили взрывы на севере Крыма, в Джанкое, но не уточнили причину "бавовны". Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов заявил о "успешной работе ПВО".

Об этом сказал так называемый "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов в телегерам-канале.

"В районе Джанкоя отработала ПВО. По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен. На место выехал заместитель председателя Совета Министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко. Последствия сейчас оцениваются, примут решение о компенсациях. Нахожусь на рабочем месте", координирую работу всех ведомств", — написал он.

Напомним, ГУР мгновенно отрекались от взрывов в Джанкое, которые прозвучали поздно вечером 20 марта, и сообщили об уничтоженных российских ракетах "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину. Снеряды как раз везли через железную дорогу. Тем временем у гауляйтеров и окупантов "все идет по плану".

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