Ярош вспомнил, как Кива пообещал спецслужбам РФ похитить его за $5 млн

Ярош вспомнил, как в 2020 году российские спецслужбы готовы были заплатить 5 миллионов долларов тому, кто украл и вывез бы его в РФ. На это согласился Кива.

Предатель Илья Кива перед полномасштабным вторжением собирался похитить командующего Украинской добровольческой армией, экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и вывезти его в РФ.

Об этом сообщил сам Ярош в Facebook.

"Когда-то, перед полномасштабным вторжением, киви взял пять миллионов нерублей (долларов США. — Ред.), чтобы меня "упаковать" и вывезти в …цапстан (Россию. – Ред.). Украинская контрразведка говорила. Может и это повлияло на его состояние здоровье", – отметил экс-лидер "Правого сектора".

Кроме того, Ярош напомнил, что Илья Кива с января по май 2014 года даже был в составе "Правого сектора". По его словам, там коллаборант выполнял свои антиукраинские задачи.

"Потом перебежал в МВД Украины, потом "прибился к берегу" и стал одиозным коллаборантом. Наконец – сдох. Спасибо украинским ребятам, которым это удалось! Господин святой Николай, вам тоже – зачет", – подытожил Ярош.

Напомним, в среду, 6 декабря, предателя Украины, экс-нардепа Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Как сообщают источники ТСН, за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины.

В свою очередь, украинские соцсети сразу же отреагировали на эту новость шквалом забавных мемов.

Читайте также: