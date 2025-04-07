За 30 минут до трагедии: мама показала кадры с площадки в Кривом Роге

Мемориал в Кривом Роге. / © Суспільне

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Мария Дидык из Кривого Рога опубликовала видео с детской площадки, на которой они с дочерью Афиной были всего за полчаса до российского ракетного удара. Они чудом выжили – 6 апреля взрыв унес жизни 20 человек, среди них 9 детей.

Соответствующее сообщение женщина сделала в Instagram.

Дата публикации 19:07, 07.04.25 Количество просмотров 9 Видео удара из Кривого Рога

"Я благодарю Бога тысячу раз, что находясь 10 метров от взрыва, на этой площадке..на этой лавочке и качели...мы с Афиной чудом остались живы..из всех кто был там", - написала Мария.

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По ее словам, как только раздался взрыв, она бросилась искать дочь в облаке пыли. Девочка упала возле карусели и закрывала ушки руками от оглушительного звука. Она тяжело дышала, губы становились белыми - мать подхватила ее на руки и побежала к дороге, умоляя дочь дышать.

На помощь остановилась женщина на автомобиле. Она довезла маму с дочерью в больницу.

"Эти минуты дороги были адом", - вспоминает Мария. — “Я кричала Афине, чтобы она не потеряла сознание…”

Афину сразу госпитализировали в детскую реанимацию. Ее отец оперативно приехал в медучреждение. Мария, получившая ранение ноги, осталась в той же больнице.

Сейчас девочка под наблюдением медиков. Ей предстоит операция — врачи будут удалять обломок.

Как сообщалось, военный Анатолий Храпчинский объяснил, почему оккупанты ударили именно "Искандером-М" по Кривому Рогу. Враг применяет ракеты "Искандер-М" с обломочной боевой частью, буквально засевающей территорию металлической шрапнелью.