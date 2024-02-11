За ночь — сорок "Шахедов": Зеленский сообщил об успешной работе ПВО

По информации президента, с начала года до сих пор сбито уже 359 вражеских беспилотников иранского производства.
С вечера субботы, 10 февраля, и до сегодняшнего утра украинским защитникам удалось уничтожить сорок вражеских беспилотников "Шахед" – большинство из примененных Россией.
Об этом в вечернем обращении в воскресенье, 11 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Почти весь этот результат – наших мобильных огневых групп. В разных регионах – Киевщина, Житомирщина, Винницкая, Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская области, наша Днепровщина… Я благодарю каждого воина, которые и сейчас, и ежесуточно – на боевом дежурстве, спасают нашу инфраструктуру, наших людей”, — сказал он.
По информации президента, с начала года до сих пор сбито уже 359 "Шахедов".
“Меткость наших защитников неба, работа РЭБ, поддержка каждого из наших партнеров относительно воздушного щита – это буквально спасение жизней. Работаем, чтобы добавить больше эффективности нашим мобильным огневым группам и еще больше регионов Украины получили защитные системы РЭБ. Это один из ключевых приоритетов года”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава государства также проинформировал, что сегодня выслушал отчеты от МВД, ГСЧС и представителей региональных властей относительно работы нашей ПВО – противодействия российским ударам, ликвидации последствий и усиления наших возможностей.
“Я хочу поблагодарить всех наших защитников неба, которые каждую ночь, каждый день отражают российские атаки дронами и ракетами. Настолько, насколько это позволяет сила нашей ПВО сейчас”, – заметил президент.
Напомним, в ночь на 11 февраля российские войска атаковали Украину ударными дронами типа "Shahed-136/131". Россияне запустили волнами "Шахеды" по двум направлениям.
Читайте также: