Загрязнение реки Ингулец превышает норму — Госэкоинспекция

По сравнению с предыдущим днем, показатели концентрации вредных веществ в притоке Днепра несколько уменьшились.

После российского теракта на Каховской ГЭС концентрация ряда вредных веществ в пробах воды из реки Ингулец, отобранных 9 июня, превышает допустимую норму.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Лабораторные исследования установили превышение предельно допустимых концентраций в реке Ингулец аммонийного азота, железа общего и зависших веществ.

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"Повышено содержание сухого остатка, что объясняется естественным фоном реки", — говорится в сообщении.

При этом в Госэкоинспекции отметили, что по сравнению с предыдущим днем показатели концентрации вредных веществ несколько снизились.

Напомним, в Черном море после подрыва Каховской ГЭС плавают дома, мебель, бытовая техника, автомобили и трупы животных. Начинается мор рыбы.

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