Закончится ли война в Украине в 2024 году: историк сделал прогноз

Произошедшее на фронте 2024 года будет определять возможный конец войны.

Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак в разговоре Радио Свобода.

Он рассказал, что война стала патом, как говорил Залужный. Речь идет о том, что ни у одной из сторон нет достаточных ресурсов и усилий для больших наступлений и прорывов.

"Условно говоря, мы сейчас не в 1939 году, а в 1942. Тогда был Сталинград, то есть начало отката во вторую сторону. И вопрос, заложим ли мы эту основу. Было бы грех говорить, что это только ответственность Украины, потому что это ответственность Запада .Потому что эта война затяжная, а затяжная война имеет свою логику", — объясняет историк.

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По его словам, фронт очень важен, но не только он определяет судьбу, потому что в затяжных войнах очень важна крепость тыла.

"В конце концов война не заканчивается решающей военной победой или военным парадом, а у какой стороны не будет сил нести бремя войны. И это заканчивается коллапсом одной стороны",- добавляет историк.

Грицак отмечает и то, что когда Украина имеет доступ к ресурсам Запада, то у России нет шансов.

"Это не только украинские внутренние реформы, но и Запад сам должен реформироваться. Вопрос, насколько достаточно быстро будут реформироваться, как нам нужно, будут ли выполнять свои обещания", — резюмировал он.

По данным аналитиков, важнейшее заключение, которое можно сделать с последних двух лет боевых действий, это доминирование оборонной войны над наступательными операциями. Это было продемонстрировано снова и снова, начиная с провала начального блицкрига России в первый месяц войны.

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