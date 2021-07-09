Зеленский обсудит транзит газа через Украину за ужином с Меркель

Зеленский обсудит транзит газа через Украину за ужином с Меркель

Темой переговоров украинского президента и немецкого канцлера 12 июля в Берлине станет строительство российского газопровода "Северный поток-2".

В понедельник, 12 июля, президенту Украины Владимира Зеленского ожидают в Берлине. Здесь у него запланированы переговоры с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэром и федеральным канцлером Ангелой Меркель. Об этом сообщил на брифинге 9 июля представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер Ангела Меркель встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля в 19:00 (20:00 по киевскому времени, - ТСН) за совместным ужином", - сообщил он

Одной из главных тем переговоров станет строительство трубопровода "Северный поток-2", по которому российский газ будет транспортироваться в Германию.

Штеффен Зайберт подчеркнул, что для федерального правительства "центральным является то, что Украина остается транзитной для газа страной даже с "Северным потоком- 2". В правительстве Германии также выразили надежду, что Россия будет придерживаться заключенного с Украиной договора о транзите газа.

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В федеральном правительстве также выразили обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины. Представитель правительства еще раз подтвердил, что Германия готова к посредничеству между Украиной и Россией в рамках нормандского формата.

Напомним, Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Канцлер Германии хочет обсудить ряд вопросов с украинским лидером и услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией.

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