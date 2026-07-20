Зеленский подтвердил удары по Подмосковью: что поражено

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Силы обороны атаковали логистические объекты и нефтебазу россиян в Московском районе. Расстояние от целей до украинской государственной границы составило более 400 километров.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Телеграм.

По его данным, в акватории Черного моря Силы обороны нанесли удар по двум танкерам теневого флота России и четырем сухогрузам.

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«Справедливо отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и громадам. Эту войну нужно завершать, и это возможно только усиливая давление на единственную причину этой войны — Россию», — отметил он.

«Украинские военные ночью нанесли удары по семи судам флота РФ, семи электроподстанциям и шести системам ПВО», — сообщил в свою очередь командующий СБС Роберт Бровди («Мадяр»).

Под ударом находились три танкера и четыре сухогруза в Черном и Азовском морях.

Также дроны атаковали семь электроподстанций в Крыму, в частности в Ялте, Морском, Приветливом и Лучистом. Кроме того, ССС нанесли удары по шести российским системам ПВО.

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Напомним, в ночь на 20 июля в Московской области сообщили об ударах по логистическим объектам. Мэр Москвы Сергей Собянин около трех часов ночи заявил о якобы уничтожении 27 беспилотников, которые, по его словам, направлялись к российской столице.

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