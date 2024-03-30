Зеленский уволил первого помощника Шефира и ряд советников

Накануне стало известно об увольнении двух помощников Ермака.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.

Соответствующий указ №207 появился насайте президента Украины.

"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины ", — говорится в указе.

Кроме того, на сайте Офиса президента также появились указы об увольнении:

уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины Алены Вербицкой;

уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;

внештатного советника президента Олега Устенко;

советника Сергея Трофимова;

внештатного советника президента Михаила Радуцкого.

Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП.

Кроме того, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский внезапно уволил Алексея Данилова. Уже назначен новый секретарь СНБО Украины.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.