Зеленский уволил первого помощника Шефира и ряд советников

Накануне стало известно об увольнении двух помощников Ермака.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности первого помощника Президента Украины Сергея Шефира.
Соответствующий указ №207 появился насайте президента Украины.
"Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника Президента Украины ", — говорится в указе.
Кроме того, на сайте Офиса президента также появились указы об увольнении:
- уполномоченного президента Украины по обеспечению прав защитников Украины Алены Вербицкой;
- уполномоченного президента Украины по волонтерской деятельности Натальи Пушкаревой;
- внештатного советника президента Олега Устенко;
- советника Сергея Трофимова;
- внештатного советника президента Михаила Радуцкого.
Накануне стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Андрея Смирнова и Алексея Днепрова с должностей заместителей руководителя ОП.
Кроме того, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский внезапно уволил Алексея Данилова. Уже назначен новый секретарь СНБО Украины.