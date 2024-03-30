В Украине вырастет стоимость оформления загранпаспорта

Цена изменится уже со следующего месяца.

В Украине с понедельника, 1 апреля, увеличится стоимость оформления паспорта для выезда за границу. Причиной называют повышение цены печати бланков для документа.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Оформление загранпаспорта до 20 дней будет стоить 958 грн. Раньше это стоило 896 грн.

Если документ требуется сроком до семи рабочих дней или до трех (при наличии оснований), придется заплатить 1598 грн. Раньше это обходилось в 1496 грн.

Отмечается, что граждане, оплатившие стоимость оформления паспорта и подавшие заявления для оформления до 31 марта включительно, получат его по старой цене.

Лица, оплатившие админуслуги до 31 марта, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, действующим на момент подачи соответствующих заявлений.

Как сообщалось, в Украине с 1 апреля будет повышена минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 грн, будет – 8000 грн.

Читайте также: