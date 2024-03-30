В Україні зросте вартість оформлення закордонного паспорта

Ціна зміниться вже від наступного місяця.

В Україні від понеділка, 1 квітня, зросте вартість оформлення паспорта для виїзду за кордон. Причиною називають збільшення ціни друку бланків для документа.

Про це повідомила Державна міграційна служба України.

Оформлення закордонного паспорта до 20 днів коштуватиме 958 грн. Раніше це коштувало 896 грн.

Якщо документ потрібен терміном до семи робочих днів або до трьох (за наявності підстав), доведеться заплатити 1598 грн. Раніше це обходилося у 1496 грн.

Зазначається, що громадяни, які оплатили вартість оформлення паспорта та подав заяви для оформлення до 31 березня включно, отримають його за старою ціною.

Особи, які оплатили адмінпослуги до 31 березня, але заяву для оформлення документів ще не подавали, зможуть здійснити доплату за тарифами, що діятимуть на момент подавання відповідних заяв.

Як повідомлялося, в Україні від 1 квітня буде підвищена мінімальна зарплата. Зараз вона становить 7 100 грн, буде – 8 000 грн.

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