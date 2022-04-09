Жители освобожденных сел Херсонщины получили от ВСУ пернатое подкрепление

Птицефабрика сейчас раздает кур как гуманитарную помощь украинцам.

В Херсонской области Вооруженные силы Украины отвезли жителям освобожденных от оккупантов сел кур.

Также читайте Ситуация во временно оккупированной Херсонской области становится все более критичной — горсовет

Об этом сообщает группировка войск "Південь".

В Херсонской области птицефабрика "Феникс" раздает как гуманитарную помощь кур. ВСУ помогли ее доставить тем, кто в ней нуждается.

"ВСУ всячески пытаются поддерживать гражданское население отвоеванных территорий, помогают жителям населенных пунктов вернуться к спокойной жизни. Вместе с птицефабрикой "Феникс", которая в связи с боевыми действиями в своем регионе занимается гуманитарной помощью, Вооруженные силы Украины помогли доставить птиц в новых владельцев. Уже сегодня населенные пункты Херсонщины, которые были возвращены под контроль ВСУ, получили данную гуманитарную помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Херсонской области российские военные отпустили многодетную мать Венеру Куртбединову. Ее похитили и незаконно содержали в течение двух суток. О состоянии женщины пока ничего не известно.