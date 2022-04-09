Жителі звільнених сіл Херсонщини отримали від ЗСУ пернате підкріплення

Птахофабрика зараз роздає курей як гуманітарну допомогу українцям.

У Херсонській області Збройні сили України завезли жителям звільнених від окупантів сіл курей.

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Про це повідомляє угруповання військ "Південь".

У Херсонській області птахофабрика Фенікс" роздає як гуманітарну допомогу курей. ЗСУ допомогли її доправити тим, хто її потребує.

"ЗСУ усіляко намагаються підтримувати цивільне населення відвойованих територій, допомагають мешканцям населених пунктів повернутись до спокійного життя. Разом з птахофабрикою "Фенікс", яка у зв'язку з бойовими діями в своєму регіоні займається гуманітарною допомогою, Збройні сили України допомогли доправити птахів до нових власників. Уже сьогодні населені пункти Херсонщини, що були повернуті під контроль ЗСУ отримали дану гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Херсонській області російські військові відпустили багатодітну матір Венеру Куртбедінову. Її викрали та незаконно утримували протягом двох діб. Про стан жінки наразі нічого невідомо.