Зимнее наступление Путина в Украине провалилось — BILD

Зимнее наступление российского диктатора Владимира Путина в Украине провалилось.

Об этом пишет BILD.

С тех пор, как российские силы начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца. Пока что российским военным не удалось ничего добиться, кроме гибели тысяч своих солдат и потери более 400 единиц боевой техники.

Россия также далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года.

"На севере Авдеевки российские солдаты увязли у небольшого села Петровское — украинская армия удерживает там оборону с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортеров Bradley. Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьезных изменений, поэтому россияне пока не могут окружить Авдеевку", – говорится в сообщении.

Кроме того, севернее Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла возле села Синьковка. Здесь танковые роты ВС РФ одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику. С русскими солдатами здесь прежде всего борются с помощью кассетных боеприпасов и сбрасываемых с дронов гранат.

"По российским атакам с участием тысяч солдат в ноябре и декабре были более мелкие столкновения, которые продолжаются в течение последней недели. России, очевидно, придется снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление", — говорится в сообщении.

Напомним, на Авдеевском направлении, так и остается горячо, несмотря на погодные условия.

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