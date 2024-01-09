Зеленский провел Ставку: подробно обсудили ПВО, обеспечение фронта снарядами и дронами

Владимир Зеленский сообщил, что на Ставке систематизировали текущие и будущие контракты, помощь партнеров и собственное производство.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где присутствовали командующие основными направлениями и операциями, подробно обсуждалось обеспечение фронта снарядами и дронами.
Об этом президент сообщил в Telegram.
"Важная Ставка. Командующие основных направлений и операций присутствовали очно. Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, раздел между подразделениями", — отметил глава государства.
Зеленский сообщил, что на Ставке систематизировали текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство, в частности, открытие новых линий.
"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – добавил он.
Зеленский акцентировал внимание на другой важной теме – ПВО.
"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши последующие шаги по усилению защиты городов, громад, предприятий и объектов критической инфраструктуры", — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что украинские войска сворачивают некоторые операции из-за нехватки западной помощи.
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