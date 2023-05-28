Эксперт оценил ракеты, которые Украина пригласила в Германии: "Достанут в Москву"

Украина направила запрос в Германию с просьбой предоставить дальнобойные ракеты. В ответ страна сообщила, что подтвердила его, рассмотрит и определит, сколько сможет предоставить ракет.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, Украина может получить TAURUS — немецкую ракету воздушного базирования с дальностью полета более 500 километров.

"Она является аналогом франко-британской Storm Shadow и имеет 400 килограммов тротила. Как отмечают некоторые обозреватели, до Москвы получит", — сказал военный эксперт.

Примечательно, что ракета малозаметна и низко летит, поскольку предназначена для защитных целей, таких как командные пункты, бункеры и склады с боеприпасами.

"Storm Shadow повторяет рельеф местности и буквально крадется по земле. Она почти незаметна для радиолокационных систем, а корпус, выполненный по уникальной технологии, делает ее почти невидимой. Я так понимаю, что TAURUS может лететь выше, но она относится к малозаметному классу ракет", – добавил Жданов.

Между тем часть конгрессменов США хочет подтолкнуть администрацию президента Джона Байдена к более быстрому оказанию сбои украинским военным, что обеспечит успешность контрнаступления ВСУ.

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