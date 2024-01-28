"Это не техника прорыва": военный откровенно рассказал о проблемах с Bradley

Военный рассказал, что не так с американской боевой машиной пехоты Bradley.

Военный Николай Мельник, командовавший 4-й ротой 47-й механизированной бригады во время контрнаступления Вооруженных сил на Запорожье, откровенно рассказал, какие есть проблемы в использовании американской боевой машины пехоты Bradley.

Об этом он сказал в интервью УП.

"Классная техника, если бы еще активную броню дали, было бы вообще супер. А так очень большой вопрос, как можно отправлять технику без активной брони в бой? Но опять же это не вопрос моего ума. Руководству виднее. В принципе, техника пришла не в лучшем состоянии. По каждой машине у меня было два листа А4 просто расписано, какие детали надо заменить. По-моему, из 10 машин в 9 надо было менять аккумуляторы. Американских не было, приходилось брать с мопедов, спаивать их и ставить. Потом бортовые компьютеры сходили с ума, потому что они привыкли к одному вольтажу, а им вольтажа теперь не хватало, и они начинали выдавать ошибки", — прокомментировал военный.

Он добавил, что ремонтные бригады круглосуточно не вылезали из Bradley, чтобы техника поехала.

"Службы ремонтников, которые к нам приезжали – святые люди. Потому что из всего собрать то, что поедет, было очень сложно физически", — рассказал он.

По словам военного, Bradley не выполнили эффективно ту роль, которую на них возлагали во время контрнаступления Вооруженных сил Украины,

"Это не техника прорыва абсолютно (тем более без активной брони). Это техника поддержки", — резюмировал Николай Мельник.

Напомним, военный резко высказался по поводу подготовки украинцев к ВСУ — "Не учат солдат ничего, кроме алкоголизма".

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